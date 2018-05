Акции Китая, Гонконга растут в надежде на положительный исход переговоров Вашингтона и Пекина

Китайские фондовые рынки завершили торги пятницы в плюсе на фоне надежд инвесторов, что Пекин и Вашингтон заключат соглашение о торговле.

Американские чиновники сообщили, что Китай предлагает президенту США Дональду Трампу ряд уступок в отношении торговли и обещает увеличить закупки американских товаров, чтобы снизить дефицит торговли с КНР на сумму до $200 миллиардов в год. Однако позднее в пятницу китайский МИД опроверг это сообщение, сказав, что переговоры с США все еще продолжаются, но назвал их конструктивными. Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, закрылся на 1 процент выше, остановившись на отметке в 3.903,06 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 1,2 процента, завершив торги показателем в 3.193,30 пункта.

Субиндекс финансового сектора CSI300 поднялся на 1,35 процента, потребительский сектор - на 1,35 процента, индекс сектора недвижимости - на 1,08 процента, а субиндекс сектора здравоохранения - не 0,99 процента.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite наблюдался у акций Offshore Oil Engineering Co Ltd, China Petroleum Engineering Corp и Wuxi Acryl Technology Co Ltd, повысившихся в цене на 10,01 - 10,08 процента.

Больше всего в процентном выражении потеряли ценные бумаги Aurora Optoelectronics Co Ltd, Xin Jiang Ready Health Industry Co Ltd и Qian Jiang Water Resources Development Co Ltd, закрывшись снижением на 7,58 - 9,56 процента.

Рынки акций Гонконга также растут вслед за другими азиатскими биржами.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng закрылся на 0,3 процента выше, закрепившись на отметке в 31.047,91 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, повысился на 0,62 процента, закрывшись на отметке 12.355,13 пункта