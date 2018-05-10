Цены на золото мало менялись на фоне укрепления доллара, напряженности вокруг Ирана

Золото торгуется в боковом диапазоне в четверг, в то время как доллар держится вблизи пика текущего года на фоне роста доходности госбондов США.

Инвесторы следят за последствиями решения американского президента Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном.

В 12.41 фьючерсы на золото торговались по $1.315,31 за унцию против $1.312,40 при закрытии в среду. Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне подорожали на $2,7 до $1.315,8.

Акции энергетического сектора возглавили ралли на азиатских торгах в четверг, так как цены на нефть поднялись после того, как Трамп решил выйти из ядерного соглашения с Ираном.

Доллар удерживал преимущество в четверг после того, как доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась выше психологически важной отметки в 3 процента, в то время как инвесторы ждали данных о потребительских ценах, которые могут указать на ускорение инфляции.

Запасы крупнейшего золотого биржевого фонда SPDR Gold Trust снизились на 0,14 процента до 862,95 тонны в среду.

Серебро торговалось по $16,59 против $16,48 за унцию при закрытии в среду, платина стоила $918,10 против $910,00, палладий - $979,00 против $975,00.