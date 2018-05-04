Цены на нефть стабильны, рынок ждет решения США по ядерной сделке с Ираном

ены на нефть малоподвижны утром в пятницу, игроки рынка ждут решения судьбы иранской ядерной сделки.

В 9.15 фьючерсы на североморскую смесь Brent подросли на 0,05 процента по $73,66 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались у отметки $68,47 за баррель, что на 0,06 процента выше предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 447,2 юаня за баррель.

Президент США Дональд Трамп 12 мая должен принять решение по ядерной сделке с Ираном. Введение новых санкций против Тегерана грозит ограничением предложения иранского сырья на мировые рынки.

Фактором, сдерживающим подъём рынка, аналитики называют неуклонный рост добычи нефти в США, объём которой на прошлой неделе достиг нового рекорда – 10,62 миллиона баррелей в сутки, показали данные Управления энергетической информации (EIA).