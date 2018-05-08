Цены на золото снизились, доллар держится у пика 4-х месяцев

Цены на золото оставались под давлением во вторник, так как доллар держался вблизи максимумов текущего года на фоне относительного укрепления экономики США.

В 12.59 золото торговалось по $1.310,19 за тройскую унцию по сравнению с $1.313,92 за унцию при закрытии торгов в понедельник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне подешевели на $3,9 до $1.310,1 за унцию.

Доллар держится у пика четырех месяцев во вторник благодаря поддержке роста доходности гособлигаций и оптимистичного прогноза экономики в США.

Движение цен на золото будет зависеть от решения президента США Дональда Трампа о будущем ядерного соглашения с Ираном и данных по индексу потребительских цен, сказал трейдер из Гонконга.

Серебро торговалось по $16,43 за унцию по сравнению с $16,44 к закрытию торгов в понедельник, платина стоила $906,50 против $908,00, палладий - $966,6 против $971,50.