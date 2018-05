Рынки акций Китая и Гонконга выросли на фоне ослабления страхов о торговой войне

Китайский фондовый рынок продемонстрировал существенный рост по итогам торгов вторника на фоне надежд на то, что возобновление переговоров между КНР и США поможет избежать торговой войны.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 1,2 процента до 3.878,82 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,8 процента и закрылся на отметке 3.161,59 пункта.

Субиндекс финансового сектора CSI300 вырос на 1,67 процента, потребительский сектор прибавил 1,12 процента, сектор недвижимости поднялся на 2,47 процента, а сектор здравоохранения снизился на 0,17 процента.

Более мелкий индекс Шэньчжэня закрылся ростом на 0,77 процента, а индекс стартапов ChiNext Composite прибавил 0,25 процента.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Beijing Aerospace Changfeng Co Ltd, которые подорожали на 10,03 процента, а также Kunshan Kersen Science & Technology Co Ltd и Chemistry Engineering Co Ltd, прибавившие по 10,03 процента.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Aurora Optoelectronics Co Ltd, подешевевшие на 10 процентов, а также Jiangsu Lugang Culture Co Ltd и JDM JingDa Machine Ningbo Co Ltd, которые потеряли 9,92 и 6,07 процента соответственно.

Фондовый рынок Гонконга завершил сегодняшние торги также на положительной территории, чему способствовало ослабление беспокойства о начале полномасштабной торговой войны.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 1,4 процента до 30.402,81 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 1,5 процента, закрывшись на отметке 12.144,79 пункта.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, вырос на 0,1 процента, тогда как сектор информационных технологий прибавил 2,64 процента, финансовый сектор - 1,29 процента, а сектор недвижимости - 1,34 процента.

В лидерах роста среди компонентов Hang Seng оказались бумаги Geely Automobile Holdings Ltd,, подорожавшие на 5,28 процента, а наибольшие потери понесли акции CNOOC Ltd, которые подешевели на 1,78 процента.