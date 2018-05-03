Последнее обновление: 03.05.2018 17:45

Цены на нефть малоподвижны, рост запасов, добычи в США тормозит подъем рынка

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть стабильны утром в четверг, но дальнейший подъем рынка ограничивается ростом недельных запасов и добычи сырья в США.

В 9.23 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,12 процента по $73,27 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI торговались у отметки $67,91 за баррель, что на 0,03 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 446,7 юаня за баррель.

По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6,22 миллиона баррелей до 435,96 миллиона.

Добыча нефти в США в отчетный период достигла 10,62 миллиона баррелей в сутки – нового рекорда, сообщило ведомство.

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