Цены на золото отступили от пика одной недели на фоне укрепления доллара

Цены на золото растеряли ранее набранное преимущество, снизившись в понедельник, в то время как доллар держался вблизи пика четырех месяцев.

В 12.27 фьючерсы на золото торговались по $1.312,86 по сравнению с $1.314,65 в пятницу.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне подешевели на $1 до $1.313,70 за унцию.

Ранее котировки металла поднялись до максимума одной недели на фоне незначительного ослабления доллара, так как инвесторы оценивали влияние опубликованной в пятницу трудовой статистики США.

Запасы золотого биржевого фонда SPDR Gold Trust снизились на 0,17 процента до 864,13 тонны в пятницу.

Хедж-фонды и управляющие инвестициями сократили число длинных позиций в золоте на бирже COMEX на 62.378 до 51.985 контрактов на неделе по 1 мая, согласно данным, опубликованным в пятницу.

Серебро торговалось по $16,4750 по сравнению с $16,4850 за унцию, палладий - по $978,00 против $967,00 в ходе предыдущей сессии, платина - по $914,50 против $906,00.