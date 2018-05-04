Цены на золото стабильны в ожидании трудовой статистики США

Цены на золото стабильны в пятницу в преддверии выхода трудовой статистики США.

В 13.51 золото торговалось по $1.310,51 за тройскую унцию по сравнению с $1.311,24 за унцию при закрытии торгов в четверг.

По прогнозу, рост числа рабочих мест в США в апреле ускорился после связанного с погодными условиями замедления в предыдущем месяце, а уровень безработицы снизился до минимума почти за 17 с половиной лет в 4,0 процента.

Аналитики при этом говорят, что сильная трудовая статистика уже заложена в цену на золото, в связи с чем они не ожидают серьёзных колебаний котировок на актив-убежище.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне подешевели на $1,5 до $1.311,2 за унцию.

Серебро торговалось по $16,40 за унцию по сравнению с $16,41 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $901,10 против $899,50, палладий – $963,90 против $962.00.