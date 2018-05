Рынки акций Китая и Гонконга выросли благодаря техсектору, несмотря на торговый спор с Вашингтоном

Китайский фондовый рынок восстановился в понедельник благодаря оптимистичным экономическим показателям апреля, несмотря на затяжной торговый спор между Пекином и США и благодаря спросу на компании технологического сектора.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 1,6 процента до 3.834,19 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite набрал 1,5 процента до 3.136,64 пункта.

Техсектор резко вырос после того, как местный регулятор опубликовал в пятницу черновой вариант правил выпуска китайских депозитарных расписок (CDR), открыв дорогу для обращения на рынке КНР акций технологических гигантов, зарегистрированных в оффшорах.

Субиндекс финансового сектора поднялся на 1,02 процента, потребительского сектора - на 4,49 процента, сектора недвижимости - на 1,83 процента, а сектора здравоохранения - на 2,54 процента.

Индекс азиатских бирж без учета Японии укрепился на 0,05 процента, в то время как японский Nikkei закрылся снижением на 0,03 процента.

К 13.40 юань торговался по 6,3617 за доллар США, слабее предыдущего закрытия.

В лидерах роста среди компонентов Shanghai Composite оказались Fujian Kuncai Material Technology Co Ltd, Yibin Paper Industry Co Ltd и Anhui Golden Seed Winery Co Ltd, укрепившиеся на 10,02-10,03 процента.

Сильнее всего в процентном выражении снизились Aurora Optoelectronics Co Ltd, Zhejiang ChiMin Pharmaceutical Co Ltd и Dahu Aquaculture Co Ltd, упав на 7,43 - 10,03 процента.

Фондовый рынок Гонконга закрылся разнонаправленно.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng вырос на 2,1 процента, индекс финансового сектора - на 0,06 процента, в то время как сектор информационных технологий закрылся снижением на 0,56 процента, а сектор недвижимости упал на 0,26 процента.

Среди лидеров индекса Hang Seng оказались акции CSPC Pharmaceutical Group Ltd, CNOOC Ltd и New China Life Insurance Co Ltd, набрав от 2,97 до 5,91 процента.

Больше всего снизились в цене бумаги ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd, Huaneng Power International Inc и Tencent Holdings Ltd, потеряв от 0,7 до 2,61 процента стоимости.