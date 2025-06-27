Криптобиржа Kraken запустила платежное приложение для решения проблем «устаревшей финансовой системы»

Криптобиржа Kraken запустила платежное приложение Krak, которое позволяет совершать бесплатные переводы в фиате и криптовалютах по всему миру.

Согласно пресс-релизу, универсальный инструмент «призван решить фундаментальные проблемы устаревшей финансовой системы».

Пользователям доступны бесплатные переводы внутри страны и международные транзакции без комиссий в более чем 160 стран. Приложение поддерживает свыше 300 цифровых активов и фиатных валют.

За хранение стейблкоина Global Dollar (USDG) можно получить до 4,1% годовых, за стейкинг других активов — до 10%.

В будущем Kraken добавит кредитную линию под залог цифровых активов, а также физические и виртуальные карты Krak. Для упрощения транзакций в приложении появится система Kraktags — аналог доменных имен Ethereum Name Service (ENS).

По словам со-CEO Kraken Арджуна Сетхи, приложение построено на публичных блокчейнах. Это устраняет посредников, снижает комиссии и ускоряет расчеты.

«Активы портативны, совместимы и находятся под вашим контролем», - добавил он.

Основным источником дохода Krak станут комиссии за обмен одних активов на другие.

В марте источники Bloomberg сообщили о планах биржи получить публичный статус в I квартале 2026 года.

В том же месяце Kraken заключила соглашение о приобретении платформы для торговли фьючерсами NinjaTrader за $1,5 млрд.