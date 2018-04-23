Цены на нефть малоподвижны, рост буровых в США тормозит подъем рынка

Цены на нефть малоподвижны на утренних торгах понедельника, так как рост числа буровых установок в США сдерживает подъем рынка.

В 8.46 фьючерсы на североморскую смесь Brent торговались по $74,06 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI торговались у отметки $68,35 за баррель, что на 0,07 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 440,0 юаня за баррель.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе выросло на 5 штук до 820.

Число буровых является ранним индикатором объема будущей добычи нефти в США, неуклонный рост которой остается одним из основных противовесов усилиям производителей, участвующих в пакте ОПЕК+.

В целом же динамика рынка хорошая за счет крепкого спроса, ограничения добычи производителями ОПЕК+ и геополитики, считают аналитики.