Последнее обновление: 23.04.2018 15:27

Цены на нефть малоподвижны, рост буровых в США тормозит подъем рынка

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть малоподвижны на утренних торгах понедельника, так как рост числа буровых установок в США сдерживает подъем рынка.

В 8.46 фьючерсы на североморскую смесь Brent торговались по $74,06 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI торговались у отметки $68,35 за баррель, что на 0,07 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 440,0 юаня за баррель.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе выросло на 5 штук до 820.

Число буровых является ранним индикатором объема будущей добычи нефти в США, неуклонный рост которой остается одним из основных противовесов усилиям производителей, участвующих в пакте ОПЕК+.

В целом же динамика рынка хорошая за счет крепкого спроса, ограничения добычи производителями ОПЕК+ и геополитики, считают аналитики.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Март 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование