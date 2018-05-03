Цены на золото выросли на заявлении ФРС и геополитической напряженности

Цены на золото выросли в четверг после того, как Федеральная резервная система США заверила инвесторов в плавности повышения процентной ставки, а геополитическая напряжённость обеспечила дополнительный спрос на актив-убежище.

В 16.35 золото торговалось по $1.314,56 за тройскую унцию по сравнению с $1.304,46 за унцию при закрытии торгов в среду.

ФРС сохранила ключевую ставку в диапазоне 1,50-1,75 процента годовых и выразила уверенность в том, что недавнее ускорение инфляции, приблизившейся к ориентиру центробанка в 2 процента, будет устойчивым.

Среди других факторов поддержки аналитики называют геополитическую напряжённость в связи с торговыми переговорами США-КНР и потенциальным выходом США из соглашения по иранской ядерной программе.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне подорожали на $9,3 до $1.314,8 за унцию.

Серебро торговалось по $16,49 за унцию по сравнению с $16,47 к закрытию торгов в среду, платина стоила $901,80 против $890,00, палладий - $970,50 против $959.50.