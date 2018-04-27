Цены на золото незначительно выросли, но готовятся завершить неделю в минусе

Цены на золото незначительно выросли в пятницу, но остаются под давлением после встречи лидеров двух Корей.

В 14.18 золото торговалось по $1.319,23 за тройскую унцию по сравнению с $1.316,88 за унцию при закрытии торгов в четверг.

Ким Чен Ын и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин в пятницу договорились работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне подорожали на $2,3 до $1.320,2 за унцию.

Индекс доллара утром оставался вблизи максимума трёх с половиной месяцев к корзине основных валют при поддержке роста доходности госбондов США.

Серебро торговалось по $16,53 за унцию по сравнению с $16,48 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $909,40 против $906,00, палладий - $984,20 против $984.50.