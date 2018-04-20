Последнее обновление: 20.04.2018 17:25

Нефть начала торги незначительным снижением

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть незначительно снижаются утром в пятницу, но продолжают находиться вблизи многолетних максимумов за счёт пакта ОПЕК+ и хорошего спроса.

В 9.42 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,07 процента до $73,73 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались у отметки $68,16 за баррель, что на 0,19 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 437,4 юаня за баррель.

По прогнозу Goldman Sachs, рост мирового спроса на нефть останется крепким в этом году, что будет способствовать дальнейшему сокращению запасов сырья.

Баланс на рынке нефтепродуктов также выравнивается, говорят аналитики.

Одним из основных факторов давления эксперты в отрасли называют неуклонный рост добычи нефти в США, объём которой на прошлой неделе достиг нового рекорда – 10,54 миллиона баррелей в сутки.

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