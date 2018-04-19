Последнее обновление: 19.04.2018 16:37

Нефть дорожает за счет снижения запасов в США и амбиций С. Аравии

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть умеренно растут утром в четверг за счет снижения недельных запасов сырья в США, а также при поддержке заявлений Саудовской Аравии.

В 9.20 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,50 процента до $73,85 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI торговались у отметки $68,77 за баррель, что на 0,44 процента выше предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 439,7 юаня за баррель.

По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США на прошлой неделе снизились до 427,57 миллиона баррелей; запасы нефтепродуктов в отчетный период также сократились.

Крупнейший экспортер нефти в мире – Саудовская Аравия – хотела бы, чтобы цены на сырье держались на уровне $80 и даже $100 за баррель, сообщили накануне Reuters три осведомленные источника.

Фактором, сдерживающим дальнейший подъем рынка, аналитики называют неуклонный рост добычи в США, объем которой за неделю достиг нового рекорда – 10,54 миллиона баррелей нефти в сутки.

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