Цены на золото стабильны, остаются вблизи пятинедельного минимума

Цены на золото малоподвижны в четверг, оставаясь вблизи пятинедельного минимума, достигнутого в ходе предыдущей торговой сессии.

В 13.06 золото торговалось по $1.322,57 за тройскую унцию по сравнению с $1.322,94 за унцию при закрытии торгов в среду.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне подорожали на $1,1 до $1.323,9 за унцию.

Индекс доллара утром удерживался вблизи максимума трёх с половиной месяцев к корзине основных валют при поддержке роста доходности казначейских облигаций США.

Доходность 10-летних госбондов накануне обновила четырёхлетний максимум.

Серебро торговалось по $16,54 за унцию по сравнению с $16,52 к закрытию торгов в среду, платина стоила $909,10 против $905,50, палладий - $968,20 против $977.50.