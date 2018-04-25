Цены на золото снизились на фоне сильного доллара, роста доходности госбондов США

Цены на золото снизились в среду, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась выше 3 процентов, что привело к росту доллара до максимума более трех месяцев.

В 12.31 золото торговалось по $1.325,66 за тройскую унцию по сравнению с $1.330,28 за унцию при закрытии торгов во вторник. Котировки драгоценного металла выросли на 0,5 процента во вторник, прервав трехдневную череду снижений.

Фьючерсы на золото в США подешевели на $5,9 до $1.327,1 за унцию.

Трамп сообщил во вторник, что США, скорее всего, достигнут торгового соглашения с Китаем и что высокопоставленные представители обеих стран через несколько дней сядут за стол переговоров.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пятницу. Ким Чен Ын также планирует встретиться с Трампом в конце мая-начале июня.

Серебро торговалось по $16,62 за унцию по сравнению с $16,70 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $921,24 против $926,00, палладий - $967,65 против $974,50.