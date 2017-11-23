Цены на нефть в легком минусе после мощного ралли накануне

Цены на нефть незначительно снижаются утром в четверг после сильного ралли накануне, которое обеспечили превысившее прогнозы сокращение запасов сырья в США, а также ограничение трубопроводных поставок из Канады на американские НПЗ.

К 9.07 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,25 процента до $63,16 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $57,88 за баррель, на 0,24 процента ниже предыдущего закрытия.

"Очередное существенное снижение запасов в США вселило оптимизм в инвесторов", – сказали аналитики ANZ.here

По данным Минэнерго, запасы нефти в США уменьшились за неделю к 17 ноября на 1,86 миллиона баррелей до 457,142 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 1,55 миллиона баррелей.

На прошлой неделе трубопровод Keystone, который подаёт сырьё с нефтеносных песков Альберты на НПЗ в США, был закрыт из-за утечки. TransCanada Corp, которая является оператором нефтепровода, сообщила, что поставки по нему будут ограничены как минимум до конца ноября.

О выравнивании баланса на американском рынке нефти также говорит установившаяся на нём структура бэквордации – когда стоимость партий с отгрузкой в ближайшие даты превышает отсроченные.

В целом же рынок ждёт встречи ОПЕК и не входящих в нефтеэкспортный картель производителей, которые соберутся 30 ноября в Вене, чтобы обсудить дальнейшую политику.

Источники сказали Reuters в среду, что Саудовская Аравия лоббирует продление глобального пакта об ограничении нефтедобычи на 9 месяцев после марта 2018 года.