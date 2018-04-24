Последнее обновление: 24.04.2018 18:01

Цены на золото стабилизировались после трехдневного снижения

Цены на золото стабилизировались во вторник после трехдневного снижения, так как доллар стабилизировался вблизи ранее достигнутого пика трех месяцев, рост доходности госбондов США остановился, а снижение цен способствовало возвращению некоторых покупателей на рынок.

В 13.22 золото торговалось по $1.327,43 за тройскую унцию по сравнению с $1.324,00 за унцию при закрытии торгов в понедельник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне подорожали на $5,1 до $1.329,1 за унцию.

За последние несколько недель поддержку котировкам золота также оказали опасения о торговой напряженности между США и Китаем, а также санкций против России и беспорядков на Ближнем Востоке, но рост был ограничен перспективой повышения процентной ставки ФРС США.

Цены на палладий опустились еще на 1,1 процента до $967,47 за унцию. В понедельник металл подешевел на 5 процентов, после того как американский Минфин сообщил, что продлевает разрешение на расчеты с Русалом на полгода и назвал условия смягчения санкций против компании.

Русал владеет 28-процентной долей в Норильском никеле, крупнейшем производителе палладия в мире.

Серебро торговалось по $16,69 за унцию по сравнению с $16,53 к закрытию торгов в понедельник, платина стоила $914,74 против $917,50, палладий < - по $970,00 до $978,50.

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