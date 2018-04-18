Последнее обновление: 18.04.2018 16:52

Нефть дорожает за счет снижения запасов в США

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть растут утром в среду при поддержке сокращения недельных запасов сырья в США.

В 9.17 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,85 процента до $72,19 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались у отметки $67,13 за баррель, что на 0,92 процента выше предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 430,6 юаня за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1 миллион баррелей до 428 миллионов.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA), выходящая сегодня в 17.30.

Среди других факторов поддержки аналитики называют хороший спрос и риски перебоев в поставках сырья.

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