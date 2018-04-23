Цены на золото опустились до минимумов 2 недель

Цены на золото опустились до минимума почти двух недель, торгуясь в узком диапазоне в понедельник, так как доллар окреп на фоне роста доходности гособлигаций США, а глобальные политические опасения ослабли.

В 12.22 золото торговалось по $1.327,51 за тройскую унцию по сравнению с $1.334,72 за унцию при закрытии торгов в пятницу.

Фьючерсы на золото в США подешевели на $8,8 до $1.329,3 за унцию.

Доллар торговался вблизи двухнедельного пика к корзине основных валют в понедельник на фоне роста доходности госбондов США, а также благодаря ослаблению опасений о глобальных политических угрозах, после того как СМИ КНДР заявили, что Пхеньян немедленно прекратит ядерные испытания и закроет испытательный полигон, делая ставку на экономический рост и приверженность миру.

Хедж-фонды и управляющие инвестициями увеличили число длинных позиций в золоте на бирже COMEX на 5.382 контракта до 143.594 контрактов на неделе по 17 апреля, согласно данным Комиссии США по торговле сырьевыми фьючерсами.

Серебро торговалось по $16,91 за унцию по сравнению с $17,11 к закрытию торгов в пятницу, платина стоила $920,10 против $922,50, палладий - $1.020,10 против $1.030,00.Текст на английском языке доступен по коду.