Последнее обновление: 13.04.2018 17:51

Цены на нефть в минусе при ослаблении геополитической напряженности

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть незначительно снижаются утром в пятницу, но при этом готовятся показать сильнейший недельный рост более чем за 8 месяцев.

В 9.28 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,22 процента до $71,86 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI торговались у отметки $66,92 за баррель, что на 0,22 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром росла на 0,73 процента до 427,4 юаня за баррель.

Президент США Дональд Трамп написал накануне в своём твиттере, что удар по Сирии, о возможности которого он объявил за день до этого, может произойти “очень скоро или совсем не скоро”.

Рост добычи нефти из стран вне картеля ОПЕК будет опережать рост мирового спроса на сырьё в 2018 году, говорится в ежемесячном обзоре ОПЕК.

Участники пакта ОПЕК+ соберутся в июне в Вене, чтобы обсудить дальнейшую политику.

Импорт нефти в Китай в марте достиг 9,2 миллиона баррелей в сутки, показали расчёты Рейтер, основанные на данных таможенной статистики Китая.

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