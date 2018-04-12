Цены на золото отступили от пиков 11 недель на фоне технической распродажи

Цены на золото снизились в четверг после достижения пика 11 недель в ходе предыдущей сессии на фоне технической распродажи и фиксации прибыли, однако опасения того, что США примут военные меры после предполагаемой химатаки в Сирии оказали поддержку драгоценному металлу.

В 12.42 золото торговалось по $1.346, 89 против $1.352,91 за тройскую унцию по сравнению с $ за унцию при закрытии торгов во вторник.

Фьючерсы на золото в США подешевели на $9,6 до $1.350,4 за унцию.

Серебро торговалось по $16,58 за унцию по сравнению с $16,62 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $924,49 против $926,50, палладий - $950,40 против $964,50.

Цены на палладий выросли на 6 процентов на этой неделе на фоне опасений инвесторов по поводу того, что санкции США могут ударить по поставкам металла из России.