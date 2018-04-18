Цены на золото снизились на фоне роста доллара

Цены на золото снизились в среду после роста на протяжении трех сессий подряд, так как инвесторы проявляли интерес к рисковым активам, а доллар вырос на фоне сильных экономических данных США.

В 12.23 золото торговалось по $1.345,45 за тройскую унцию по сравнению с $1.346,91 за унцию при закрытии торгов во вторник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне подешевели на $1,2 до $1.348,2 за унцию.

Котировки драгоценного металла поднялись до максимума с 25 января в $1.365,23 на фоне обострения конфликта в Сирии и санкций США против России.

На предыдущей сессии индекс доллара опускался до отметки 89,229 - минимума с 27 марта, однако затем восстановился благодаря превысившим прогнозы данным о строительстве домов и промпроизводстве США в марте.

Серебро торговалось по $16,83 за унцию по сравнению с $16,74 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $940,24 против $936,00, палладий - $1015,22 против $1010,00.