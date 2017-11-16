Цены на нефть стабильны, на стороне рынка - перспектива продления пакта ОПЕК+

Цены на нефть стабильны утром в четверг за счёт перспективы продления глобального пакта ОПЕК+ об ограничении добычи сырья.

Нефтяной порт в Циндао, провинция Шаньдун, Китай. REUTERS/Stringer/File Photo

К 9.33 фьючерсы на нефть сорта Brent подросли на 0,21 процента до $62,00 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $55,37 за баррель, на 0,07 процента выше предыдущего закрытия.

В ходе предыдущих торгов сдерживающим факторам стал рост добычи и запасов нефти в США.

США за неделю нарастили производство нефти до рекордных 9,65 миллиона баррелей в сутки, что превышает уровень середины 2016-го почти на 15 процентов.

Запасы нефти в США также выросли на прошлой неделе. По данным Управления энергетической информации (EIA), они увеличились на 1,85 миллиона баррелей до 458,997 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,2 миллиона.

Основным фактором поддержки рынка по-прежнему остаётся ограничение добычи нефти картелем ОПЕК и не входящими в него производителями. Именно усилия ОПЕК+ помогли перебить “медвежью” статистику из США, говорят аналитики.

Следующее заседание ОПЕК, на котором участники сделки обсудят успех общего дела и дальнейшую политику, запланировано на 30 ноября в Вене. Среди игроков рынка крепнет уверенность в том, что нефтепроизводители договорятся о продлении пакта, действие которого истекает в марте 2018-го, до конца следующего года.

“ОПЕК во главе с Саудовской Аравией... будет стремиться поддержать рынок, особенно до завершения продажи доли в (Saudi) Aramco. Кроме того, резкий скачок цен на нефть может обеспечить введение санкций против Ирана”, – сказал аналитик ASR Wealth Advisers.