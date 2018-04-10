Цены на золото снизились

Цены на золото растеряли преимущество, снизившись во вторник после обещания председателя КНР Си Цзиньпина снизить импортные пошлины, ослабившего беспокойство о торговом конфликте между двумя крупнейшими экономиками мира.

Китайский лидер пообещал сделать экономику страны более открытой для внешнего мира и снизить импортные пошлины на ряд товаров, включая автомобили. Комментарии Си Цзиньпина способствовали росту американских фьючерсов на акции, а также доллара и азиатских акций.

В 13.09 золото торговалось по $1.335,98 за тройскую унцию по сравнению с $1.335,87 за унцию при закрытии торгов в понедельник.

Фьючерсы на золото в США подешевели на $1,1 до $1.339 за унцию.

Президент США Дональд Трамп в понедельник осудил предполагаемую химическую атаку в контролируемом повстанцами сирийском городе и сказал, что примет решение о мерах в ответ на произошедшее.

“Мы не ожидаем, что торговая напряженность между США и КНР перерастут в торговую войну”, - сказала аналитик Жоржетта Боэль из ABN Amro в понедельник, добавив, что котировки драгоценного металла могут опуститься ниже отметки $1.300 за унцию в ближайшие недели.

В фокусе рынков - протокол последнего заседания Федрезерва США на этой неделе, а также данные индекса потребительских цен, которые укажут на темп повышения процентной ставки регулятором в этому году.

Серебро торговалось по $16,48 за унцию по сравнению с $16,44 к закрытию торгов в понедельник, платина стоила $926,74 против $931,50, палладий - $931,10 против $929,50.