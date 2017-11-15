Нефть дешевеет, прогноз МЭА и статистика из США против рынка

Цены на нефть серьёзно снижаются утром в среду, продолжая негативную динамику вчерашних торгов, которая среди прочего была спровоцирована прогнозом замедления темпов роста спроса на сырьё.

К 9.32 МСК на нефть сорта Brent опустились на 1,27 процента до $61,42 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $55,07 за баррель, на 1,13 процента ниже предыдущего закрытия.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста глобального спроса на нефть на 100.000 баррелей в сутки в текущем и следующем годах до 1,5 миллиона баррелей в сутки и 1,3 миллиона баррелей в сутки соответственно.

“Нефтяному рынку придётся непросто в 1-м квартале 2018 года, так как предложение, как предполагается, превысит спрос на 600.000 баррелей в сутки. Во втором квартале следующего года избыток ожидается на уровне 200.000 баррелей в сутки”, – говорится в обзоре ведомства.

Замедление темпов роста спроса означает, что мировое потребление нефти может не перешагнуть за 100 миллионов баррелей в сутки в следующем году, как многие ждут, а вот предложение, вероятно, пробьёт эту отметку.

Среди других факторов давления аналитики называют рост нефтедобычи в США.

По данным Управления энергетической информации (EIA), за неделю к 3 ноября она увеличилась до 9,62 миллиона баррелей в сутки, что превышает уровень 2016 года более чем на 14 процентов.

Более того, добыча ресурсов сланцевой нефти в США в декабре вырастет 12-й месяц подряд, свидетельствуют расчёты ведомства.

Запасы нефти в США на прошлой неделе также выросли, свидетельствуют данные Американского института нефти (API).

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика от EIA.