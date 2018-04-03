Цены на золото снизились, возросшие опасения о торговой войне оказывают поддержку

Цены на золото снизились во вторник после роста более чем на 1 процент в ходе предыдущей сессии, несмотря на то что распродажа мировых акций на фоне опасений о торговой войне между США и Китаем все еще оказывала поддержку активу-убежищу.

В 13.06 золото торговалось по $1.337,67 за тройскую унцию по сравнению с $1.340,96 за унцию при закрытии торгов в понедельник.

Фьючерсы на золото в США подешевели на $5,2 до $1.341,7 за унцию.

Котировки драгоценного металла снижаются, вероятно, потому, что китайские инвесторы сокращают свои позиции накануне традиционного китайского праздника Цинмин, выпадающего на четверг и пятницу, сказал трейдер Сэм Лафлин из MKS.

Индекс доллара к корзине основных валют в 13.06 МСК торговался на 0,10 процента ниже предыдущего закрытия около отметки 89,954.

Азиатские акции снизились во вторник, в то время как иена выросла на фоне усиления напряженности в торговых отношениях США и Китая, а также опасения о технологическом секторе.

На этой неделе администрация президента США Дональда Трампа, как ожидается, обнародует список китайских товаров, которых коснутся новые американские тарифы на импорт.

Трамп выбрал мишенью высокотехнологичные китайские компании, чтобы наказать Пекин за инвестиционную политику, вынуждающую американские компании выдавать секретную информацию о своих разработках в обмен на возможность работать в Китае, а также за другие практики в сфере интеллектуальной собственности, которые Вашингтон считает нечестными.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust выросли на 0,73 процента до 852,31 тонны в понедельник с 846,12 тонны в четверг.

Серебро торговалось по $16,55 за унцию по сравнению с $16,61 к закрытию торгов в понедельник, платина стоила $931,70 против $929,50, палладий - $939,20 против $934,50.