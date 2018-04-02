Цены на золото выросли на фоне возобновившихся опасений о торговой войне

Цены на золото выросли в понедельник, так как доллар снизился на фоне возобновившихся опасений о торговой войне, после того как Китай ввел дополнительные пошлины на американские продукты в ответ пошлины в США на импорт алюминия и стали из КНР.

В 12.24 золото торговалось по $1.331,70 за тройскую унцию по сравнению с $1.324,00 за унцию при закрытии торгов в пятницу.

Фьючерсы на золото в США подорожали на $8,1 до $1.335,4 за унцию.

Котировки драгоценного металла опустились на 1,7 процента на прошлой неделе, показав сильнейшее снижение с начала декабря. Однако в период с января по март золото поднялось на 1,7 процента, демонстрируя рост три квартала подряд.

Китай повысил пошлины вплоть до 25 процентов на 128 наименований продукции из США, включая замороженную свинину, вино и ряд фруктов и орехов, в ответ на введение США пошлин на импорт алюминия и стали из КНР.

Решение, о котором в воскресенье объявило министерство финансов Китая, вступает в силу в понедельник.

Доллар снизился к корзине шести валют на 0,29 процента до 89,889 в 12.24 МСК.

Хедж-фонды и управляющие инвестициями увеличили число длинных позиций в золоте на бирже COMEX с 50.996 до 172.834 контракта на неделе по 27 марта, согласно данным Комиссии США по торговле сырьевыми фьючерсами.

Серебро торговалось по $16,45 за унцию по сравнению с $16,31 к закрытию торгов в пятницу, платина стоила $936,20 против $927,99, палладий - $953,00 против $951,50.