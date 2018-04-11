Нефть умеренно дешевеет из-за роста запасов в США, Brent держится выше $70

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду на фоне роста недельных запасов в США.

В 9.25 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,44 процента до $70,73 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались у отметки $65,32 за баррель, что на 0,29 процента ниже предыдущего закрытия.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,8 миллиона баррелей до 429,1 миллиона.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).

От дальнейшего падения рынок удерживает обострение напряжённости на Ближнем Востоке, считают аналитики.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром выросла на 1,66 процента до 416,9 юаня за баррель.