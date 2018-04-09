Нефть начала торги умеренным ростом

Цены на нефть умеренно растут утром в понедельник после сильного снижения в пятницу, которое спровоцировали возросшие противоречия США и Китая, а также увеличение числа буровых в США.

К 9.31 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,46 процента до $67,42 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались у отметки $62,33 за баррель, что на 0,44 процента выше предыдущего закрытия.

Число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе выросло на 11 штук до 808, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Государственный телеканал Сирии сообщил в понедельник о ракетном ударе по авиабазе в центральной части страны, не исключив, что это могли быть США. Вашингтон опроверг причастность к случившемуся.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в понедельник снизилась на 0,22 процента до 401,2 юаня за баррель.