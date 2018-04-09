Последнее обновление: 09.04.2018 17:14

Нефть начала торги умеренным ростом

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть умеренно растут утром в понедельник после сильного снижения в пятницу, которое спровоцировали возросшие противоречия США и Китая, а также увеличение числа буровых в США.

К 9.31 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,46 процента до $67,42 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались у отметки $62,33 за баррель, что на 0,44 процента выше предыдущего закрытия.

Число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе выросло на 11 штук до 808, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Государственный телеканал Сирии сообщил в понедельник о ракетном ударе по авиабазе в центральной части страны, не исключив, что это могли быть США. Вашингтон опроверг причастность к случившемуся.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в понедельник снизилась на 0,22 процента до 401,2 юаня за баррель.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Март 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование