Производство сельхозпродукции в I квартале подросло на 1,9% - Белстат

В январе-марте 2018 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2493 млн. рублей, и увеличилось по сравнению с январем-мартом 2017 г. в сопоставимых ценах на 1,9%.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2395 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,4% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 457,2 тыс. тонн, что на 1,4% больше, чем за январь-март 2017 г., молока произведено 1732,3 тыс. тонн (на 2,7% больше), яиц – 801,7 млн. штук (99,2% к соответствующему периоду предыдущего года).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 434,3 тыс. тонн и по сравнению с январем – мартом 2017 г. увеличилось на 2%, молока произведено 1685,5 тыс. тонн, что на 3,1% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, яиц – 708,8 млн. штук (99,9% к январю – марту 2017 г.).

На 1 апреля 2018 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн. голов, что по сравнению с аналогичной датой предыдущего года больше на 0,9%, в том числе коров – 1,4 млн. голов (на 0,3% больше).