Последнее обновление: 16.01.2018 18:00

Производство сельхозпродукции в Беларуси в 2017 году увеличилось на 4,1%

В 2017 году в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 18,2 млрд. рублей, и увеличилось по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах на 4,1%.

Как сообщает Белстат, наибольший удельный вес в общем объеме продукции сельского хозяйства занимает Минская область (23,8%), далее следуют Брестская область (18,7%), Гомельская (16,8%), Гродненская (16,4%), Могилевская (12,4%) и Витебская область (11,8%).

На долю сельскохозяйственных организаций, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, приходится 81,8% произведенной продукции, хозяйств населения – 18,2%.

В сельскохозяйственных организациях объем производства продукции сельского хозяйства за 2017 год составил 14,9 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 5,3% больше, чем в 2016 году.

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