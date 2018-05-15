Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-апреле подросло на 1,5%

В январе-апреле 2018 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3,4 млрд. рублей, и увеличилось по сравнению с январем-апрелем 2017 г. в сопоставимых ценах на 1,5%.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3,3 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 607,4 тыс. тонн, что на 0,8% больше, чем за январь-апрель 2017 г., молока произведено 2337,9 тыс. тонн (на 2,4% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 576,5 тыс. тонн и по сравнению с январем-апрелем 2017 г. увеличилось на 1,3%, молока произведено 2265 тыс. тонн, что на 2,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На 1 мая 2018 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн. голов, что по сравнению с аналогичной датой предыдущего года больше на 0,7%, в том числе коров – 1,4 млн. голов (на 0,2% больше).