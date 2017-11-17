В Беларуси производство сельхозпродукции за 10 месяцев выросло на 2,9%

В январе-октябре 2017 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 16,2 млрд. рублей и по сравнению с январем-октябрем 2016 г. увеличилось в сопоставимых ценах на 2,9%.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 13 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 3,8% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На 1 ноября 2017 г. в сельскохозяйственных организациях республики накопано картофеля 930,4 тыс. тонн, урожайность получена 307 центнеров с одного гектара против 250 центнеров в предыдущем году.

Валовой сбор свеклы сахарной составил 3864 тыс. тонн, или на 11,3% больше, чем на 1 ноября предыдущего года. Урожайность получена 470 центнеров с одного гектара (на 1 ноября 2016 г. – 425 центнеров).

Производство овощей по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличилось на 3,1%, составив 197,2 тыс. тонн при урожайности 294 центнера с одного гектара (на 1 ноября 2016 г. – 271 центнер).

На 1 ноября 2017 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм под урожай 2018 года на площади 1511 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 390,9 тыс. гектаров, или на 10,9% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Для поголовья скота заготовлено кормов 12,1 млн. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 8,2 млн. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 27,1 центнера кормовых единиц, из них кормов из трав – 25,5 центнера.

В январе-октябре 2017 г. производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях составило 1439,4 тыс. тонн и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличилось на 3,3%, молока произведено 5896,1 тыс. тонн, или на 3,1% больше.

На 1 ноября 2017 г. в сельскохозяйственных организациях республики насчитывалось 4,3 млн. голов крупного рогатого скота, что по сравнению с аналогичной датой предыдущего года больше на 1,6%, в том числе коров – 1,4 млн. голов (на 0,3% больше). Численность свиней составила 2,9 млн. голов (на 3% больше).