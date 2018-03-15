Производство сельхозпродукции в январе-феврале увеличилось на 2% - Белстат

В январе-феврале 2018 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1612,3 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем-февралем 2017 г. в сопоставимых ценах на 2%.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1547,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,4% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 297,9 тыс. тонн, что на 0,8% больше, чем за январь – февраль 2017 г., молока произведено 1127,8 тыс. тонн (на 3,8% больше), яиц – 523,3 млн. штук (на 1,2% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 282,2 тыс. тонн и по сравнению с январем – февралем 2017 г. увеличилось на 1,3%, молока произведено 1098,5 тыс. тонн, что на 4,1% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, яиц – 468,6 млн. штук (на 0,6% больше).

На 1 марта 2018 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн. голов, что по сравнению с аналогичной датой предыдущего года больше на 1,1%, в том числе коров – 1,4 млн. голов (на 0,3% больше). Численность свиней составила 2,7 млн. голов, или 97% к уровню соответствующей даты предыдущего года.