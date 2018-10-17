В Беларуси производство сельхозпродукции в январе-сентябре сократилось на 2,3%

В январе-сентябре 2018 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 13,9 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 97,7% к уровню января-сентября 2017 г.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 11,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 97,7% к аналогичному периоду предыдущего года.

В сельскохозяйственных организациях республики практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). На 1 октября 2018 г. намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 5,3 млн. тонн при средней урожайности 26,3 центнера с одного гектара убранной площади.

На начало октября текущего года картофель убран с 71,5% площадей, подлежащих уборке. Накопано картофеля 580,3 тыс. тонн, урожайность получена 281 центнер с одного гектара.

Свекла сахарная убрана с 34% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной составил 1394,3 тыс. тонн при средней урожайности 414 центнеров с одного гектара.

Овощи убраны с 60,8% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 81,6 тыс. тонн, урожайность получена 201 центнер с одного гектара.

В республике продолжаются работы по севу озимых культур под урожай 2019 года и вспашке зяби. На 1 октября 2018 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 1224,2 тыс. гектаров, или на 9,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Посевная площадь под озимый рапс составила 381,7 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 118,4 тыс. гектаров, или на 27% больше, чем на 1 октября 2017 г.

В сельскохозяйственных организациях республики продолжаются работы по заготовке кормов. На начало октября текущего года кормов было заготовлено 9,5 млн. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 6,7 млн. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота заготовлено 21,6 центнера кормовых единиц, из них кормов из трав – 20,8 центнера.

В январе-сентябре 2018 г. производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях составило 1296,3 тыс. тонн и по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. увеличилось на 0,2%, молока произведено 5374,8 тыс. тонн, или на 0,8% больше.

На 1 октября 2018 г. в сельскохозяйственных организациях республики насчитывалось 4,3 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов.