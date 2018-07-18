В Беларуси производство сельхозпродукции в I полугодии подросло на 1,7%

В первом полугодии 2018 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 5,9 млрд. рублей и увеличилось по сравнению с первым полугодием 2017 г. в сопоставимых ценах на 1,7%.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5,7 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В республике продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 июля 2018 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 2,3 млн. тонн кормовых единиц, или 106,3% к 1 июля 2017 г. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота их заготовлено 7,1 центнера кормовых единиц (на 1 июля 2017 г. – 6,7 центнера).

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 905,9 тыс. тонн, что на 0,3% больше, чем за первое полугодие 2017 г., молока произведено 3680,2 тыс. тонн (на 1,5% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 865,6 тыс. тонн и по сравнению с первым полугодием 2017 г. увеличилось на 0,7%, молока произведено 3538 тыс. тонн, что на 1,9% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На 1 июля 2018 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн. голов, что по сравнению с аналогичной датой предыдущего года больше на 0,2%, в том числе коров – 1,4 млн. голов (на 0,3% больше).