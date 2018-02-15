В январе производство сельхозпродукции увеличилось на 4,4% - Белстат

В январе 2018 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 845,9 млн. рублей, и увеличилось по сравнению с январем 2017 г. в сопоставимых ценах на 4,4%.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции 809,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,9% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 159,1 тыс. тонн, что на 3,5% больше, чем за январь 2017 г., молока произведено 589,5 тыс. тонн (на 4,7% больше), яиц – 273,2 млн. штук (на 2,1% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 150,5 тыс. тонн и по сравнению с январем 2017 г. увеличилось на 4,2%, молока произведено 574,7 тыс. тонн, что на 5,1% больше, чем в соответствующем месяце предыдущего года, яиц – 247,8 млн. штук (на 1,3% больше).

На 1 февраля 2018 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн. голов, что по сравнению с аналогичной датой предыдущего года больше на 1,5%, в том числе коров – 1,4 млн. голов (на 0,3% больше). Численность свиней составила 2,8 млн. голов, что практически на уровне соответствующей даты предыдущего года.