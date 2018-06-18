Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-мае увеличилось на 3%

В январе-мае 2018 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 4,5 млрд. рублей и увеличилось по сравнению с январем-маем 2017 г. в сопоставимых ценах на 3%.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 4,4 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,5% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 754,6 тыс. тонн, что на 0,3% больше, чем за январь-май 2017 г., молока произведено 3012,4 тыс. тонн (на 2,4% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 719,5 тыс. тонн и по сравнению с январем-маем 2017 г. увеличилось на 0,7%, молока произведено 2908,2 тыс. тонн, что на 2,8% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На 1 июня 2018 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн. голов, что по сравнению с аналогичной датой предыдущего года больше на 0,3%, в том числе коров – 1,4 млн. голов (на 0,2% больше).