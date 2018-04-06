Нефть дешевеет из-за угроз Трампа ввести новые пошлины на товары из КНР

Цены на нефть снижаются утром в пятницу на фоне обострившихся опасений о глобальной торговой войне.

К 9.05 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,78 процента до $67,80 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались у отметки $63,02 за баррель, что на 0,82 процента ниже предыдущего закрытия.

Президент США Дональд Трамп сказал накануне, что распорядился рассмотреть возможность введения дополнительных пошлин на товары из Китая стоимостью $100 миллиардов.

На стороне рынка – сокращение недельных запасов нефти в США, дисциплинированность производителей ОПЕК, говорят аналитики.

Саудовская государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco повысила официальную цену продажи (OSP) на майские партии нефти Arab Light с поставкой в Азию на $0,10 за баррель до премии $1,20 относительно средней котировки Oman/Dubai.