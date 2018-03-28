Цены на золото отступили от пиков 5 недель на фоне ослабления опасений о торговой войне

Цены на золото отступили от пиков более пяти недель в среду, так как опасения о торговой войне между США и Китаем ослабли, что поддержало доллар и снизило привлекательность золота как безопасного актива.

В 12.46 золото торговалось по $1.339,91 за тройскую унцию по сравнению с $1.344,31 за унцию при закрытии торгов во вторник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле подешевели на $2,6 до $1.339,4 за унцию.

Индекс доллара к корзине шести основных валют-соперников в 12.46 МСК вырос на 0,14 процента до 89,495. Во вторник индекс показал максимальный рост с 20 марта в 0,3 процента.

Доллар отошел от минимума пяти недель на фоне ослабления опасений о глобальной торговой войне после оптимистичных новостей о том, что США и Китай проведут торговые переговоры.

Однако Белый дом сообщил, что Трамп во вторник обсудил торговую политику Китая в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, что может привести к обострению напряженности.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust сократились на 0,14 процента до 846,12 тонны во вторник с 847,30 тонны в понедельник.

Серебро торговалось по $16,47 за унцию по сравнению с $16,48 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $937,70 против $943,00, палладий - $973,50 против $972,50.