Цены на золото снизились, опасения о торговой войне ослабли после сообщений о переговорах США и Китая

Цены на золото отступили от достигнутых в ходе предыдущей сессии пиков пяти недель в понедельник на фоне фиксации прибыли и ослабления беспокойств о торговой войне между США и Китаем после сообщений о том, что две ведущие экономики мира начали переговоры.

В 12.36 золото торговалось по $1.348,52 за тройскую унцию по сравнению с $1.346,76 за унцию при закрытии торгов в пятницу. Ранее в ходе сессии котировки металла поднялись до $1.350,76 за унцию, максимума с 19 февраля.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле подешевели на $1,4 до $1.348,5 за унцию.

Беспокойство участников рынка ослабло после того, как газета Wall Street Journal сообщила, что США и Китай начали переговоры об улучшении доступа США к китайскому рынку.

“Трамп и Пекин, кажется, сужают список облагаемых пошлинами товаров и он может оказаться не таким ужасным, как казалось раньше”, - сказал трейдер из Сингапура.

Вашингтон в письме, отправленном на прошлой неделе, попросил Пекин снизить пошлины на американские автомобили, увеличить покупку производимых в США полупроводников и предоставить американским компаниям более широкий доступ к китайскому финансовому сектору, сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

Сообщения о переговорах между США и Китаем ослабили опасения о торговой войне, толкнув вверх мировые акции и американские фьючерсы на акции.

Также в фокусе внимания рынка - назначение Джона Болтона на пост советника национальной безопасности и обострение напряженности между Саудовской Аравией и йеменскими повстанцами-хуситами.

Хедж-фонды и управляющие инвестициями сократили число длинных позиций в золоте на бирже COMEX на неделе по 20 марта на 23.822 контракта до 121.838 контракта, согласно данным Комиссии США по торговле сырьевыми фьючерсами.

Серебро торговалось по $16,62 за унцию по сравнению с $16,52 к закрытию торгов в пятницу, платина стоила $951,10 против $947,00, палладий - $979,22 против $976,50.