Цены на золото держатся вблизи пика 2 недель, доллар ослаб после прогноза ФРС

Цены на золото стабилизировались в четверг вблизи достигнутых в ходе предыдущей сессии пиков двух недель на фоне ослабления доллара, после того как Федрезерв разочаровал инвесторов, которые ждали более ястребиной риторики регулятора.

Федеральная резервная система США повысила процентную ставку в среду и сообщила, что ожидает еще как минимум двух повышений в 2018 году, вместо ожидаемых трех.

Согласно сообщению американского центробанка, инфляция должна ускориться после двух лет, когда показатель был ниже 2-процентного ориентира, а экономика страны в последнее время набрала ход.

В 12.42 золото торговалось по $1.329,16 за тройскую унцию по сравнению с $1.331,80 за унцию при закрытии торгов в среду. Цены на металл обновили пик двух недель в $1.336,59 в среду, показав крупнейший дневной рост с 17 мая 2017 года.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле подорожали на $7,6 до $1.329,1 за унцию.

Индекс доллара ослаб на 0,16 процента до 89,639. Решение ФРС США привело к сильнейшему снижению валюты за два месяца.

Инвесторы ожидают, что опасения о торговой войне между США и Китаем окажут поддержку золоту.

Серебро торговалось по $16,51 за унцию по сравнению с $16,52 к закрытию торгов в среду, платина стоила $955,10 против $954,00, палладий - $986,20 против $990,00.