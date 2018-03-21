Цены на золото выросли, доллар снизился на фоне ожиданий прогноза ФРС

Цены на золото выросли в среду, а курс доллара снизился, в то время как трейдеры ждут итогов заседания ФРС, рассчитывая на сигналы о темпе ужесточения монетарной политики, который может ограничить рост спроса на драгоценный металл.

В 12.35 золото торговалось по $1.317,18 за тройскую унцию по сравнению с $1.310,81 за унцию при закрытии торгов во вторник. В ходе предыдущей сессии цены на металл держались вблизи минимумов трех недель в $1.306,91.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле подорожали на $5 до $1.316,9 за унцию.

Индекс доллара к 12.35 торгуется у отметки 90,162 на 0,23 процента ниже предыдущего закрытия.

Хотя повышение ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов уже учтено в котировках, инвесторы продолжают гадать, повысит ли Федрезерв ставку четыре раза в этом году вместо трех, прогнозировавшихся регулятором после декабрьского заседания.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке опубликует заявление по итогам своего двухдневного заседания, посвященного денежно-кредитной политике, в 21.00, а в 21.30 состоится пресс-конференция главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust снизились на 0,04 процента во вторник.

Президент США Дональд Трамп может объявить о введении новых пошлин на китайские товары в пятницу. Решение было принято после того, как Трамп ввел импортные пошлины на сталь и алюминий в начале марта.

Инвесторы опасаются, что действия Трампа могут привести к торговой войне, если Китай и другие страны прибегнут к ответным мерам. Подобная эскалация событий окажет давление на рост мировой экономики.

Серебро торговалось по $16,27 за унцию по сравнению с $16,18 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $941,50 против $940,49, палладий - $985,00 против $978,50.