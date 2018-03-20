Цены на золото снизились в преддверии заседания ФРС

Цены на золото снизились во вторник, потому что доллар укрепился на фоне ожиданий трейдеров сигналов о монетарной политики ФРС США в этом году в ходе стартующего сегодня двухдневного заседания регулятора.

В 14.15 золото торговалось по $1.312,76 за тройскую унцию по сравнению с $1.316,56 за унцию при закрытии торгов в понедельник. В ходе предыдущей сессии, котировки металла опустились до $1.307,51, минимума 1 марта.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле подешевели на $5,2 до $1.312,7 за унцию.

Доллар вырос на 0,3 процента до 106,37 иены, отступив от 16-месячного минимума 105,24 иены, зафиксированного в начале марта.

Глава Федерального резерва США Джером Пауэлл может объявить о повышении процентной ставки, а также сигнализировать о более быстром темпе повышения ставки в этом году.

“Рынок заложил в прогноз повышение процентной ставки”, - сказал Оле Хансен, аналитик из Saxo Bank.

Инвесторы ожидали информации о темпе повышения процентной ставки по итогам заседания регулятора. Как ожидается, Федрезерв будет придерживаться осторожного подхода, что толкнет вверх цены на золото, добавил Хансен.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust выросли на 1,26 процента, показав сильнейший рост с 18 января, до 850,84 тонны в понедельник с 840,22 тонны в пятницу.

Серебро торговалось по $16,28 за унцию по сравнению с $16,30 к закрытию торгов в понедельник, платина стоила $949,40 против $953,00, палладий - $989,20 против $990,00.