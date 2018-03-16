Цены на золото выросли на фоне политических опасений, ослабления доллара

Цены на золото выросли в пятницу на фоне ослабления доллара и роста спроса на активы-убежища из-за политических опасений и напряженности между Великобританией и Россией.

Однако дальнейший рост котировок был ограничен из-за ожиданий того, что ФРС США повысит процентные ставки в ходе встречи на этой неделе.

В 12.59 золото торговалось по $1.319,76 за тройскую унцию по сравнению с $1.315,86 за унцию при закрытии торгов в четверг.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле подорожали на $2,1 до $1.319,9.

Рост политической неопределенности в США после увольнения двух ключевых чиновников администрации Трампа - госсекретаря Рекса Тиллерсона и экономического советника президента Гэри Кона - вызвал опасения инвесторов.

Доллар снизился к иене в пятницу после сообщения о том, что президент США Дональд Трамп решил отправить в отставку своего советника по национальной безопасности. Инвесторы обеспокоены перестановками в Белом доме и тем, как это повлияет на политику.

Москва примет ответные меры в отношении Лондона, после того как Великобритания выслала 23 российских дипломата в связи с атакой на бывшего российского двойного агента на юге страны.

Двухдневное заседание Федеральной резервной системы США начнется 20 марта. В ходе встречи американский центробанк, как ожидается, впервые в этом году повысит процентную ставку.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust выросли на 0,5 процента до 838,15 в четверг со среды, показав максимальный прирост с января.

Серебро торговалось по $16,45 за унцию по сравнению с $16,37 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $957,00 против $954,30, палладий - $986,22 против $986,50.