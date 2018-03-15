Цены на золото стабильны на фоне опасений о торговой войне

Цены на золото были стабильны в четверг, удерживаясь вблизи пика одной недели, достигнутого в ходе предыдущей сессии, на фоне политической напряженности между Британией и Россией, а также возобновлению опасений о глобальной торговой войне.

В 14.03 золото торговалось по $1.322,28 за тройскую унцию по сравнению с $1.324,60 за унцию при закрытии торгов в среду.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле подешевели на $2,9 до $1.322,7.

Азиатские акции снизились, в то время как спрос на государственные гособлигации вырос на фоне опасений инвесторов по поводу того, что усиление торговых трений может навредить мировой экономике.

Администрация американского президента Дональда Трампа требует у Китая сократить профицит торгового баланса с США на $100 миллиардов, сказал представитель Белого дома в среду, прояснив сообщение, опубликованное республиканским президентом в твиттере на прошлой неделе.

Геополитическая напряженность между Россией и Великобританией накалилась в среду, после того как Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия прорабатывает ответные меры в связи с заявлением премьер-министра Терезы Мэй о том, что Лондон высылает 23 российских дипломата в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Великобритания обвиняет Россию в случившемся.

Увольнение госсекретаря США Рекса Тиллерсона, сторонника свободной торговли, также насторожило инвесторов.

Серебро торговалось по $16,50 за унцию по сравнению с $16,49 к закрытию торгов в среду, платина стоила $958,30 против $958,50, палладий - $990,30 против $987,15.