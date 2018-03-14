Цены на золото стабильны на фоне растущих опасений о протекционистской политике США

Цены на золото удерживаются у недельного пика на фоне ослабления доллара после неожиданного увольнения госсекретаря США Рекса Тиллерсона, новость о котором усилила опасения о том, что американский протекционизм испортит инвесторам аппетит к риску.

В 12.43 золото торговалось по $1.324,11 за тройскую унцию по сравнению с $1.326,02 за унцию при закрытии торгов во вторник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле подешевели на $2,5 до $1.324,7 за унцию.

Президент США Дональд Трамп отправил Тиллерсона в отставку во вторник из-за разногласий, касающихся в частности КНДР, России и Ирана, и назначил на его место директора Центрального разведывательного управления США Майка Помпео.

На рынках снова наблюдается бегство от риска после неожиданного увольнения Тиллерсона и назначения на его должность Помпео, сказал аналитик OCBC Барнабас Ган.

“Помпео поддерживает торговую политику Трампа и может способствовать продвижению такой политики по отношению к торговым партнерам США... при неопределенности и бегстве от риска золото остается активом-убежищем”, - добавил Ган.

Доллар снизился по отношению к иене и другим основным валютам после увольнения Тиллерсона, новость о котором свела на нет наблюдавшийся ранее рост американской валюты.

Азиатские акции снизились в среду на фоне опасений о протекционистской политике США.

Опубликованные во вторник данные указали на замедление роста потребительских цен в США в феврале на фоне снижения цен на бензин и стоимости арендной платы - еще одного свидетельства того, что ожидаемый подъем инфляции, вероятно, будет постепенным.

Серебро торговалось по $16,54 за унцию по сравнению с $16,53 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $965,74 против $961,99, палладий - $1001,00 против $991,00.