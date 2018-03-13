Цены на золото снизились перед выходом данных об инфляции в США

Цены на золото снизились во вторник на фоне укрепления доллара перед публикацией индекса потребительских цен в США, который может пролить свет на прогноз инфляции и темпы повышения процентной ставки ФРС США.

В 12.25 золото торговалось по $1.317,85 за тройскую унцию по сравнению с $1.322,66 за унцию при закрытии торгов в понедельник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле подешевели на $2,8 до $1.317,9 за унцию.

Индекс доллара к корзине основных валют-соперников к 12.25 МСК вырос на 0,19 процента до 90,068 пункта.

В фокусе внимания инвесторов - данные индекса потребительских цен в США за февраль, которые будут опубликованы в 15.30 МСК. Согласно прогнозу экономистов, опрошенных Reuters, индекс потребительских цен (CPI) в феврале вырос на 1,8 процента, не изменившись по сравнению с январем.

Более сильные данные могут укрепить ожидания того, что Федрезерв повысит процентную ставку четыре раза, а не трижды в этом году.

Серебро торговалось по $16,48 за унцию по сравнению с $16,49 к закрытию торгов в понедельник, платина стоила $960,60 против $962,60, палладий - $977,50 против $978,50.